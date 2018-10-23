Госдума предложила изымать весь доход у фрилансеров, не платящих налоги

Для самозанятых россиян, которые не платят налоги, могут ввести штрафы. Инициатором проекта является глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что первый штраф достигнет 20 % от суммы полученного дохода (при этом не менее 1000 рублей), в дальнейшем планируется, что государство будет изымать весь полученный доход в случае повторных штрафов.

Еще в мае Министерство финансов придумало концепцию налогового режима для самозанятых. Новый налог заменит НДФЛ и страховые взносы, а его ставка составит 4 % для фрилансеров, оказывающих услуги населению, и 6 % для тех, кто работает с компаниями.

Согласно статистике 2018 года, в качестве самозанятых в России зарегистрировались всего 964 человека. Реальная численность фрилансеров оценивается в пределах 20 миллионов человек.