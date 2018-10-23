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Производители предупредили о резком росте цен на хлеб

Производители хлеба предупредили о росте цен на свою продукцию, пишет «Коммерсант».

Как рассказал изданию исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, в Центральной России некоторые предприятия уже направили торговым сетям новые цены на свою продукцию. 

Как сообщат источник «Коммерсанта», в переговорах о повышении цен на хлеб участвуют все крупные торговые сети. Подорожание начнется с 1 ноября и оно связано с ростом цен на пшеницу —  главного  сырья для предприятий. В январе–сентябре 2018 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия повысились на 2,3%.

Ранее стало известно, что с 1 января 2019 года в России могут резко подскочить цены на бензин  из-за роста акцизов. Это потребует, по заявлению Счетной палаты, принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. При этом, как рассказали в Счетной палате, с 1 июля 2018 года удалось немного снизить стоимость топлива — в июле на 0,2%, а в августе на 0,3%.


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