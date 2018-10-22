В Петербурге пройдет акция памяти жертв авиакатастрофы над Синаем

На Марсовом поле 28 октября пройдет акция в память о погибших при крушении рейса А321 над Синайским полуостровом, которая произошла в 2015 году.

В 13 часов 224 человека выстроятся таким образом, что повторят раскладку пассажиров рейса 9268. Контур самолета выложат белыми листьями, а в руках у горожан будут фотографии погибших. К участию в акции организаторы приглашают родственников и близких погибших, жителей Петербурга и волонтеров.

Напомним, что самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года утром вылетел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Через 23 минуты он пропал с радаров: воздушное судно рухнуло в центральной части Синая. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа: все погибли. 17 ноября ФСБ России сообщила, что причиной трагедии стал теракт — на борту судна взорвалась бомба. После трагедии с начала ноября 2015 года Россия прекратила авиасообщение с Египтом.