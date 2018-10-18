Россияне возглавили рейтинг Bloomberg по темпам роста состояния за год

За 2017 год десять богатейших россиян смогли увеличить свое состояние на 10,8%. Как пишет Bloomberg, это лучший результат в мире.

Наиболее успешных из списка стал председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. За прошлый год он увеличил состояние на 4,3 млрд долларов. Следом идет Геннадий Тимченко, с 4 млрд долларов в плюсе. С убытком год завершили Алишер Усманов (–26 млрд долларов) и Виктор Вексельберг (–2,1 млрд долларов).

В рейтинг также попали Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Андрей Мельниченко и Роман Абрамович.

Вторыми по успешности бизнесменами в списке стали представители США, замыкают тройку лидеров британцы. Богатейшие люди из Франции и Германии завершили год с убытками, а самые худши показатели у представителей Китая, потерявших за год более четверти состояния (–27,6%).