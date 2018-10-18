Почему подростки стреляют в своих сверстников: монолог матери убийцы

До стрельбы я думала, что была хорошей мамой: помогать своим детям стать заботливыми, здоровыми, ответственными, взрослыми было самым важным в моей жизни, но эта трагедия доказала, что я потерпела неудачу в роли родителя. Помимо его отца, я была тем человеком, который знал и любил Дилана больше всех, и если кто и мог знать, что происходит, это должна была быть я, ведь так? Но я не знала. Сегодня я хочу поделиться опытом, каково это быть матерью человека, который убивает и ранит других.

Долгие годы после трагедии я перебирала воспоминания, пытаясь понять, в чем конкретно заключалась моя неудача, но легких ответов не было. Во время общения с людьми, которые не знали меня до этой стрельбы, я сталкиваюсь с тремя сложными задачами: во-первых, когда я вхожу в комнату, я никогда не знаю, потерял ли кто-то близкого человека, из-за действий моего сына. Я чувствую потребность признать страдания, причиненные членом моей семьи, который не может сделать это сам. Так что, во-первых, от всего сердца, я приношу извинения, если мой сын причинил вам боль. Вторая задача: попросить о понимании и даже сострадании, когда я говорю о смерти сына, как о самоубийстве. За два года до смерти он написал на тетрадном листке, что резал себя. Он сказал, что был в агонии и хотел бы иметь пистолет, чтобы убить себя. Я узнала об этом лишь спустя месяцы после той стрельбы.

Когда я говорю о его смерти как о суициде, я не пытаюсь приуменьшить вопиющую жестокость им содеянного. Я стараюсь понять, как его суицидальные мысли привели к убийствам. Перечитав немало литературы и пообщавшись со специалистами, я пришла к пониманию, что его причастность к стрельбе была порождена не желанием убивать, а желанием умереть.

Третья моя задача при разговоре об убийстве-суициде моего сына заключается в том, что я говорю о психическом здоровье или здоровье мозга, как я его называю, потому что так звучит точнее, и в то же время я говорю о насилии.