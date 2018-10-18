Число жертв керченской трагедии выросло до 20 человек, сообщает ТАСС. Ранее сообщали о 19 погибших. Еще одно тело нашли под завалами здания.

Власти Крыма полагают, что это окончательная цифра. В Петербурге открыли книгу соболезнований в связи с трагедией. Она находится в Доме национальностей (ул. Моховая, д.15, лит. А, 1 этаж). Помимо этого в Доме национальностей организован временный мемориал памяти погибшим. Запись в книге сможет оставить любой желающий в течение 3 дней с 10 до 20 часов. Затем слова поддержки петербуржцев будут направлены в Керчь.