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Борцы с осенней депрессией: в Петербурге появились «поддерживающие атланты»

Художницы Анна Назарова и Елена Курашева из арт-группировки «Очень хорошо» расклеили на зданиях Петербурга изображения мотивирующих атлантов. 

 

«Потому что осень в Питере — то самое время, когда всем нужно побольше веселья и поддержки», — объясняет интересное решение Анна Назарова у себя на странице ВКонтакте.

Как сообщают сами художницы, задумка пришла к ним во время прогулки по маленькой французской деревушке вблизи «Желтой мельницы» Славы Полунина. Вернувшись в Петербург, девушки воплотили свою идею в жизнь.

Теперь горожане могут встретить «Поддерживающих атлантов», например, вблизи «Эрарты», на улице Рубинштейна или в подворотне Пушкинской, 10.

Фото: Ас Назарова


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