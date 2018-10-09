На Дворцовой площади спасли сову, которую использовали для фотографий с туристами

Инспекторы петербургского комитета по природопользованию спасли сову, которую использовали для съемок с туристами на Дворцовой площади. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Хозяин птицы свою вину не признал. По его версии, он купил сову в подарок девушке и просто шел с ней домой через центр города», — отмечается в сообщении. Как рассказал ведущий специалист отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета Артем Тютрюмов, «птица оказалась сплюшкой, или обыкновенной совкой, находящейся под угрозой исчезновения». Птицу определили в центр реабилитации диких животных «Сирин».

«Там птицу осмотрят ветеринары, вылечат и выпустят в естественную среду. Обычно после таких бизнесменов совы находятся в плохом состоянии из-за недостаточного питания и подрезанных крыльев», — сообщил Тютрюмов. В отношении бывшего хозяина птицы составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сотрудник петербургского МЧС нашел в лесу раненую сову, которую оглушила машина, и выходил ее у себя в квартире.