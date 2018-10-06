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Место женщины везде: в сети запустили флешмоб о сексистских стереотипах

В соцсетях набирает обороты новый  флешмоб в поддержку женщин, которые сталкиваются  с сексистскими стереотипами на работе. Его запустила секс-блогер и журналистка Татьяна Никонова. Она  вдохновилась социальной кампанией поставщика финансовых услуг из Южной Африки PPS for Professionals, пишет "Афиша".

Компания разместила женщин и обыграла стереотипы о женщинах в контексте их профессий.

 

  • «Ее место на кухне. Потому что она диетолог». Плакат от PPS for Professionals

  • «Дети — это ее работа. Потому что она врач-педиатр».

  • «Она любит спорить. Потому что она адвокат».

  • «Ей нужны только твои деньги (потому что она бухгалтер)»

 

Флешмоб быстро подхватили в соцсетях. Под хэштегом #местоженщинывезде девушки публикуют сексисткие высказывая, которые можно применить к их сфере деятельности. 

 


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