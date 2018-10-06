Место женщины везде: в сети запустили флешмоб о сексистских стереотипах
В соцсетях набирает обороты новый флешмоб в поддержку женщин, которые сталкиваются с сексистскими стереотипами на работе. Его запустила секс-блогер и журналистка Татьяна Никонова. Она вдохновилась социальной кампанией поставщика финансовых услуг из Южной Африки PPS for Professionals, пишет "Афиша".
Компания разместила женщин и обыграла стереотипы о женщинах в контексте их профессий.
Флешмоб быстро подхватили в соцсетях. Под хэштегом #местоженщинывезде девушки публикуют сексисткие высказывая, которые можно применить к их сфере деятельности.
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