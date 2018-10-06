Из Пулкова запустят восемь новых рейсов в заграничные аэропорты

«Уральские авиалинии» откроют рейс в узбекистанский Навои. Компания iFly допополнит восточное направление рейсами в китайские Гуйян и на остров Хайнань.

Germania в зимний период продолжит выполнять полеты в Дрезден (Германия), а S7 — в Аликанте (Испания). Аэропорт перейдет на зимнее расписание 28 октября.

Кроме того, до конца года в Пулково откроют автоматизированные стойки регистрации багажа, сообщил генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта) Владимир Якушев. Всего будет от четырех до восьми таких точек. Это сделают, чтобы ускорить процесс регистрации. Подобные стойки регистрации работают, например, в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

За 8 месяцев 2018 года в Пулково обслужили более 12 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По прогнозам аэропорта, до конца 2018 года пассажиропоток составит 18 млн человек.

Кроме того, ранее стало известно, что лоукостер «Победа» запустит новые регулярные рейсы из Петербурга в Лондон, Стамбул и Милан.