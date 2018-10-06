В декабре «Сапсаны» изменят график движения

Расписание поездов «Сапсан» частично изменят с 9 декабря, сообщают представители РЖД. Корректировку проведут из-за того, что на всей сети российских железных дорог вводится новый график.

С декабря «Сапсаны» ежедневно будут совершать до 28 рейсов между Москвой и Петербургом. Между Петербургом и Нижним Новгородом будут курсировать два рейса (с остановкой на Курском вокзале Москвы).

На пять минут ускорятся «Сапсаны» № 779 и №780. Время прибытия в Москву и Петербург - 0:35 (а не в 0:40).

Напомним, в феврале этого года количество «Сапсанов» между Петербургом и Москвой обещали удвоить. Немецкий концерн Siemens рассчитывает заключить в этом году контракт с Российскими железными дорогами на поставку новой партии поездов «Сапсан» и вагонов к ним.