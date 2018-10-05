В России разрешат продавать алкоголь на заправках

В России разрешат продавать вино и пиво на АЗС. Такое решение были принято на сентябрьском совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, пишут «Ведомости».

Некоторые нефтяные компании сами обратились в правительство с предложением вернуть продажу пива и вина для стабилизации розничного топливного рынка. Ранее с проектом поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, выступил член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов. Сенатор внес предложение в Госдуму в январе 2017 года.

По словам генерального директора «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, торговля на АЗС — это активно развивающийся канал продаж. Он добавил, что крупные продовольственные сети активно идут на этот рынок. «Магнит» ведет переговоры о сотрудничестве с «ЛУКОЙЛом», а магазины Spar уже открываются на некоторых автозаправках в Поволжье. По данным СМИ, в правительстве идею поддержали. При этом были даны соответствующие поручения. Противником идеи называют Минздрав.