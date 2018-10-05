Детство и принятие себя

С пяти лет я пошел в обычный детский сад, но у меня был тьютор, который водил меня под руки. Обычно так не делают, но мы диссиденты. Из детского сада помню только, как склеил первую девочку – ее звали Катя, у меня почему-то 70% девочек Кати, а оставшиеся 30% – Маши.

В детстве я, конечно, завидовал брату, который мог делать трюки на самокате. Но потом, когда мозг начал вытворять то, что называется рок-н-роллом, пришло понимание, что я тоже многое могу – только нужно подобрать способ. Был период, когда я себя не принимал, но это было лет в семь от маленького ума.

Мне рано дали компьютер в свободный доступ, есть видео, где в четыре года я печатаю «Мама Юля», я писал очень длинные и глупые дневники, считал число Пи. Родители стимулировали тягу к знаниям: отец постоянно задавал вопрос «А почему так?» Например, ставил банку на батарею и спрашивал: «Почему вздулась крышка?»

«Часто люди считают меня идиотом до фразы: "Я выступал в ООН, имейте совесть"!»

Школа для детей с особенностями

В школу я пошел, как все дети – незадолго до семилетия. Тогда мне поставили восьмой вид обучения – тяжелая умственная отсталость, потому что комиссия просто не умела со мной общаться. Мне повезло – чудом открыли класс для детей без речи в динамике, и я попал в него. Конечно, всем было очень страшно – не было понятно, как учить людей без обратной связи.

Сначала нам дали очень старую учительницу, она не могла запомнить три имени. Но через месяц она померла (мы тут ни при чем!). И тогда к нам пришла молодая Арина Дмитриевна. На первом уроке она сказала, что 3 – 2 = 1, а из двух три вычесть нельзя. Я заорал и как-то показал ей, что будет -1. Тогда она поняла, что что-то не так. Она сделала большую картонную клавиатуру, на которой мы показывали ответы. В школе до нее ничего подобного не использовалось, но вообще идея довольно проста.

В моем классе было еще два человека. У Дениса моторная алалия – он не связывает мысли и слова. Он меня с отцом каждый день встречал фразой: «папа, сын». Как я истерил от этого бреда! Хотя парень он хороший. У второго мальчика – Никиты – просто ДЦП и легкая долбанутость – он постоянно бегал и ловил крыс. Обучение у нас проходило так: «Ваня, решай это, Денис, я к тебе приду, Никита, куда ты опять убежал».

В средней школе меня перевели в класс с пятью девочками, но они тупили – а это был самый умный класс в параллели. Поэтому после девятого класса я ушел на дистанционное обучение – просто не видел смысла тратить пять дней на то, что я мог сделать за два. Я мог заниматься по скайпу или лично с преподавателем.