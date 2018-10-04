В петербургском Морском порту произошел взрыв

Утром 4 октября в здании Морского порта Петербурга на Межевом канале, 5 произошел взрыв. Пострадал один человек, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, мужчина открыл коробку с инструментами и запчастями для дверных замков и случайно дернул за шнур ракеты, которая используется на кораблях при шторме.

Как пишет «Фонтанка», здание порта проверяет ФСБ (территория является режимным объектом).

В ГУ МЧС по Петербургу от комментариев отказались, в ГУ МВД по городу лишь подтвердили факт ЧП, воздержавшись от раскрытия деталей случившегося.