«Полтавченко унесли бакланы»: реакция соцсетей на отставку губернатора Петербурга

Пользователи соцсетей обсуждают, пожалуй, самую громкую новость последних дней - отставку губернатора Георгия Полтавченко. Напомним, президент России Владимир Путин уволил Полтавченко и предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Полпред Александр Беглов станет врио главы города.

До этого о возможном уходе губернатора в своем телеграм-канале написала телеведущая и политик Ксения Собчак. Она также заявила, что считает себя прямой причиной происходящего.

Полтавченко занимал пост градоначальника с 2011 года. Среди причин отставки они перечислили хозяйственные проблемы в Петербурге, плохую «политическую управляемость», конфликт вокруг передачи Исаакиевского собора церкви и проблемы со стройкой стадиона на Крестовском острове. Глава города даже назвал традиционную для Петербурга шаверму «шаурмой».