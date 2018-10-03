В России утвердили календарь выходных и праздников на 2019 год

Правительство утвердило календарь праздничных и выходных дней на следующий год.



Так, новогодние каникулы для россиян начнутся 30 декабря и закончатся 8 января 2019 года. При этом выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенесут на 2 и 3 мая. В феврале россияне будут отдыхать два дня: 23 и 24 февраля, при этом 23 февраля, которое выпадает на субботу, перенесут на 10 мая. В марте нас ждет целых три выходных — 8, 9 и 10 числа.



Таким образом, в 2018 году остается два праздничных дня — в понедельник, 5 ноября (из-за переноса Дня народного единства с 4 ноября) и в понедельник, 31 декабря.