СМИ: В России планируют отказаться от доллара

Правительство РФ разрабатывает план отказа экономики страны от доллара, опираясь на предложения главы ВТБ Андрея Костина, пишет The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений.

Как сообщает источник, в течение одной-двух недель план утвердит премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом «запрета расчетов в долларах не будет».

Проект позволит поддержать рубль, создать возможности для расчетов в российской валюте, а также облегчить валютный контроль и либерализовать валютное законодательство. Так, расчеты России с Китаем планируют проводить в юанях, с Европейским союзом в евро, со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) — в рублях.

14 сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил свой план "дедолларизации". По его словам, для отказа от американской валюты необходимо ускоренными темпами перейти на расчеты с иностранными государствами в национальных валютах, перерегистрировать российские холдинги в РФ, максимально перевести на отечественную площадку размещение еврооблигаций и лицензировать всех участников рынка. 2 октября Костин заявил, что его предложения в целом поддержал Путин.