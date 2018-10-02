«Ночлежка» передумала открывать прачечную в Савеловском районе Москвы из-за конфликта с местными жителями

Как написал директор благотворительной организации и лауреат премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Григорий Свердлин на своей странице Facebook, посоветовавшись с коллегами, он решил перенести прачечную в другое место. По его словам, «Ночлежка» встретила «слишком активное сопротивление, слишком много непонимания и страхов окружают пока тему бездомности».

По замыслу организаторов, в «Культурной прачечной» любой бездомный и нуждающийся сможет бесплатно постирать и высушить свои вещи. Предполагается, что каждый месяц помощь будут получать около 500 человек.

Первую в России прачечную для бездомных «Ночлежка» открыла в Петербурге в 2016 году. Она находится на Боровой, 116 и работает круглый год по будням, с 10 до 18 часов. Ранее организация совместно с сетью отелей Hilton, запустила в Петербурге проект по профессиональному обучению и трудоустройству бездомных, который поможет подопечным благотворительной организации вернутся к нормальной жизни.