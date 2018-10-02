Умер эстрадный артист Роман Карцев

Умер эстрадный артист и юморист Роман Карцев. Ему было 79 лет. Об этом сатирик Михаил Жванецкий сообщил радиостанции «Говорит Москва». Причина смерти не раскрывается.

Роман Карцев - заслуженный артист России, начал эстрадную карьеру в театре Аркадия Райкина в начале 1960-х годов. Всесоюзную популярность он приобрел во время выступлений в дуэте с Виктором Ильченко. С 1987 года Карцев выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Карцев также снялся в картинах «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита», а также выступал в театре «Эрмитаж» и театре эстрады.