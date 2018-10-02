В России хотят ввести соцнорму энергопотребления

В российском правительстве обсуждают возможность ввести социальную норму потребления электричества. Это означает возможность введения оплаты электроэнергии по заниженному тарифу и его рост при превышении определенного лимита.

Как пишет "Коммерсант", верхний лимит ежемесячного потребления хотели ввести еще пять лет назад. Новая схема будет "мягче": по базовому тарифу будет оплачиваться потребление в 300 кВт/ч, свыше 300 кВт/ч — по повышенному, свыше 500 кВт/ч — по "экономически обоснованному", но объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения" - дом или квартиру. Для тех, кто нуждаетсяв соцподдержке, предполагаются субсидии.

Эксперты отмечают, что большинство домохозяйств должны уложиться в соцнорму: средняя семья в 2,5 человека потребляет в среднем 220 кВт/ч за месяц. При этом СМИ добавляет, что может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению.