Минфин начнет переводить на новую систему накопления пенсии без согласия россиян

Минфин и Центробанк решили автоматически подключать россиян к новой накопительной пенсионной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). ИПК должен заменить накопительную часть пенсии, отчисление которой заморожено с 2014 года.

Как выяснил «РБК», в основу ИПК войдет 158-я статья Гражданского кодекса РФ под названием «Форма сделок». В частности, третий пункт статьи говорит о том, что молчание может быть признано выражением воли совершить сделку.

Тем не менее, как рассказал один из источников издания, россиян в любом случае должны проинформировать о подключении к системе ИПК.

На прошлой неделе Госдума окончательно приняла законопроект о повышении пенсионного возраста: Изменения в пенсионной реформе предусматривают поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и прежде, с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.