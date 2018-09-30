Специалисты назвали самые востребованные иностранные языки
Известный российский переводчик Павел Палажченко, который долгое время работал с Эдуардом Шеварднадзе и Михаилом Горбачевым, рассказал «РИА Новости» о том, какие языки в настоящее время самые востребованные.
На первом месте ожидаемо оказался английский, который уже несколько десятилетий выступает в качестве глобального средства общения. После него по популярности идут официальные языки ООН.
Вот как выглядит рейтинг:
- Английский
- Французский
- Испанский
- Китайский
- Арабский
- Немецкий
- Португальский
- Японский
Палажченко добавил, что сейчас растет популярность и других языков, например, турецкого, корейского и хинди. При этом высококлассных специалистов по этим языкам немного.
Он также прокомментировал прогнозы специалистов, которые заявляют, что скоро электронные переводчики вытеснят людей из этой сферы.
«Такие предсказания были и в те годы, когда я начинал учиться в институте, а было это пятьдесят с лишним лет назад», — заявил переводчик.
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