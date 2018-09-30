Специалисты назвали самые востребованные иностранные языки

Палажченко добавил, что сейчас растет популярность и других языков, например, турецкого, корейского и хинди. При этом высококлассных специалистов по этим языкам немного.

Он также прокомментировал прогнозы специалистов, которые заявляют, что скоро электронные переводчики вытеснят людей из этой сферы.

«Такие предсказания были и в те годы, когда я начинал учиться в институте, а было это пятьдесят с лишним лет назад», — заявил переводчик.