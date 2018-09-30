18+

Специалисты назвали самые востребованные иностранные языки

Известный российский переводчик Павел Палажченко, который долгое время работал с Эдуардом Шеварднадзе и Михаилом Горбачевым, рассказал «РИА Новости» о том, какие языки в настоящее время самые востребованные.

На первом месте ожидаемо оказался английский, который уже несколько десятилетий выступает в качестве глобального средства общения. После него по популярности идут официальные языки ООН.

Вот как выглядит рейтинг:

 

 

  1. Английский

  2. Французский

  3. Испанский

  4. Китайский

  5. Арабский

  6. Немецкий

  7. Португальский

  8. Японский

Палажченко добавил, что сейчас растет популярность и других языков, например, турецкого, корейского и хинди. При этом высококлассных специалистов по этим языкам немного.

Он также прокомментировал прогнозы специалистов, которые заявляют, что скоро электронные переводчики вытеснят людей из этой сферы.

«Такие предсказания были и в те годы, когда я начинал учиться в институте, а было это пятьдесят с лишним лет назад», — заявил переводчик.

 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров