Видео: в Италии прорвало цистерну с просекко

В комментариях к видео некоторые пользователи сокрушаются, что нужно было «не снимать, а бегать вокруг с тазиком» и называют случившееся «трагедией винодела».

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