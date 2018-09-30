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Видео: в Италии прорвало цистерну с просекко

На винзаводе в итальянском городе Фонтанелле прорвало цистерну с игристым вином. В сети появилсяя ролик, на котором видно, как 30 тысяч литров просекко вытекают на землю.

По информации канала TGcom24, в случившемся виноваты работники завода, допустившие ошибку.

 

 

В комментариях к видео некоторые пользователи сокрушаются, что нужно было «не снимать, а бегать вокруг с тазиком» и называют случившееся «трагедией винодела».

 

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