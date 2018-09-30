Минфин рассказал, каким будет курс рубля к 2035 году

Министерство финансов РФ спрогнозировало курс рубля до 2035 году, пишет РБК. Ведомство считает, что средний курс доллара к российской валюте не будет превышать 73,9 рубля.

По базовому сценарию, до 2020 года средний курс доллара составит 61,9 рубль. В 2021-2025 годах максимальный курс составит 66,4 рубля, 2026-2030 — 71,1 рубля, а в 2031-2035 — 73,9 рубля. Этот прогноз Минфин включил в проект долгосрочного бюджетного планирования.

Однако ведомство не представило в прогнозе ни консервативного, ни рискового сценария. Реальный эффективный курс рубля учитывающий изменения курсов валют стран — основных торговых партнеров России, будет относительно стабильным, отмечают в Минфине.

Напомним, в августе курс доллара к рублю впервые за два года поднялся выше 67 рублей.