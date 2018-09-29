УФАС может возбудить дело против Burger King из-за рекламного слогана

Вадим Владимиров, глава петербургского управления ФАС, возмутился рекламой сети Burger King. На футболку промоутера компании заметили надпись «Ты не умрешь с голоду в этом городе». Лозунг посчитали крайне неуместным в Петербурге.

В ближайшее время ведомство рассмотрит вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения «Закона о рекламе», пишет канал «78».

«Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных. Поэтому этот журналистский запрос будет рассмотрен нами как заявление», – заявил Владимиров.

Представители «Burger King Россия» заявили, что произошло недоразумение и футболки не должны были появиться на улицах Петербурга. Одежду собираются уничтожить.

«Наша компания с глубоким уважением относится к истории России, поддерживает фонд ветеранов, и любой подтекст или шутки по данной теме для нас неприемлемы и табуированы», - говорят в компании.

В прошлом году компания Burger King собиралась выкупить крейсер «Аврора» и сделать там ресторан.

Фото: vk.com/burgerking