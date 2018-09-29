Петербургский программист с ДЦП номинирован на премию при ООН

Петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов стал номинантом World Summit Awards - престижной премии ООН. Об этом Бакаидов рассказал в своем Facebook.

«UN WSA выбрала мой проект LINKa.su лучшим проектом из России в категории „Инклюзия“ и прислала пресс-релиз», - пишет Иван. Он сообщает, что окончательные результаты премии станут известны в ноября.

LINKa — это специальные программы синтезации речи. Они помогают людям с нарушениями речи общаться с окружающими. Проект создан для помощи людям с ДЦП, аутизмом и тем, кто пережил инсульт.

Организаторы премии отмечают, что независимо от того, кто станет победителем, все отобранные проекты буду представлены на международном уровне.

Ранее сообщалось, что школьная сборная ИТМО победила на олимпиаде RobotChallenge-2018.

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Фото: Facebook