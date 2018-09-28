Двое петербуржцев спаслись из затопленного кипятком антикафе на Измайловском проспекте

Из антикафе «Типичный Питер», которое залило кипятком из-за лопнувшей утром 28 сентября трубы на Измайловском проспекте, удалось спастись двоим петербуржцам. В заведении в этот момент находился сотрудник кафе и компания из двух молодых людей и девушки.

Как стало известно «Фонтанке», когда в подвал хлынул кипяток, девушка и представитель заведения успели выбежать на улицу. Один из оставшихся молодых людей в это время пытался найти пальто, второй юноша решил ему помочь. Они не успели спастись, их тела нашли, когда из подвала откачали воду.