Двое петербуржцев спаслись из затопленного кипятком антикафе на Измайловском проспекте
Из антикафе «Типичный Питер», которое залило кипятком из-за лопнувшей утром 28 сентября трубы на Измайловском проспекте, удалось спастись двоим петербуржцам. В заведении в этот момент находился сотрудник кафе и компания из двух молодых людей и девушки.
Как стало известно «Фонтанке», когда в подвал хлынул кипяток, девушка и представитель заведения успели выбежать на улицу. Один из оставшихся молодых людей в это время пытался найти пальто, второй юноша решил ему помочь. Они не успели спастись, их тела нашли, когда из подвала откачали воду.
Как сообщается на сайте «Типичного Питера», общая площадь антикафе составляет больше 300 квадратных метров. Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», труба 1992 года прокладки «перед стартом отопительного сезона прошла все регламентные проверки.
Напомним, кипяток также образовал в асфальте большую дыру, в которую провалились две стоящие во дворе машины. Разрушена часть здания. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту гибели молодых людей. Без отопления остались 76 соседних зданий.
Фото: «Фонтанка»
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