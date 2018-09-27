Ребенку, родившемуся в метро, будут искать новую семью

Ребенку, родившемуся на станции метро «Технологический институт» в Петербурге, будут искать новую семью. Биологическая мать отказалась от сына, сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Такое решение женщина приняла из-за тяжелых жизненных обстоятельств и проблем со здоровьем. У нее уже есть двое детей, в отношении которых она лишена родительских прав. 26 сентября малыша

выписали из родильного дома и поместили в одну из городских больниц.

Напомним, помощь пассажирке, у которой начались роды прямо на станции 23 сентября, оказали сотрудники подземки. Мальчик появился на свет в 13:45. Пользователи соцсетей попросили руководство метрополитена подарить мальчику пожизненный проездной. Петербуржцы также выбирают имя ребенку. Среди вариантов – «Метрончик», «Метроня», «Технология» и даже «Вагон». Они предполагают, что когда малыш вырастет, то пойдет учиться в Технологический университет и станет машинистом.

Позже стало известно, что ребенок получит памятный знак. Это первый подобный случай в истории городской подземки.