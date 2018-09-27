Госдума окончательно одобрила повышение пенсионного возраста
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. За него проголосовали 332 депутата, 83 высказались против.
Изменения в пенсионной реформе предусматривают поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и прежде, с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.
29 августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором высказался о повышении пенсионного возраста. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин на пять лет, а не на пять и восемь, как изначально было предложено в законопроекте правительства РФ.
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.
18 июля в Петербурге на Малой Садовой прошел несанкционированный митинг против пенсионной реформы. На акцию собрались около 150 человек. Полиция задержала около десятка участников.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.