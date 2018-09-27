Госдума окончательно одобрила повышение пенсионного возраста

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. За него проголосовали 332 депутата, 83 высказались против.

Изменения в пенсионной реформе предусматривают поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и прежде, с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.