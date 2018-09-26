«Ее место на кухне, потому что она диетолог»: в сети запустили флешмоб со стереотипами о женских профессиях
Известная российская секс-просветительница и блогер Татьяна Никонова запустила в сети флешмоб #местоженщинывезде, цель которого — разрушить стереотипы о женском труде. Никонова вдохновилась рекламой поставщика финансовых услуг из ЮАР PPS For Professionals, который выпустил плакаты, используя описание профессий с помощью клишированных представлений о женщинах. Компания таким образом решила привлечь внимание к проблеме сексизма в рабочей среде.В частности, использовались такие слоганы, как «Ей нужны только твои деньги (потому что она бухгалтер)», «Она хочет тебя изменить (потому что она врач общей практики)», «Ее место на кухне (потому что она диетолог)» и многие другие.
Большая часть постов с тегом #местоженщинывезде выкладывают в Instagram, их набралось уже 45. Основная часть обыгрываемых во флешмобе стереотипов — о том, что женщины якобы меркантильные, гиперэмоциональные, гиперконтролирующие, инфантильные и нелогичные.
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