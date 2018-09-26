В Петербурге запустили сбор продуктов для пожилых

Благотворительный проект «Дари еду!» запустил сбор продуктов к международному дню пожилых людей, который отмечают 1 октября. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо оставить пожертвование в виде продуктов в фабричной упаковке в одном из пяти магазинов в городе, где установлены боксы. Помимо требований к упаковке, продукты не должны иметь особых условий хранения. Например, это могут быть сладости (зефир, пастила, конфеты, вафельные торты, печенье и др.), крупы (гречка, рис, пшено и др.), макароны, консервы, пакетированные соки, детское питание, чай и многое другое. Не принимаются продукты: без упаковки, скоропортящиеся, в стеклянной таре, а также овощи, фрукты и алкоголь.

Кроме того, продукты можно пожертвовать онлайн. Все пожертвования направят инвалидам, пенсионерам и ветеранам.

В начале сентября в Петербурге организаторы проекта «Дари еду!» установили третий по счету бокс для сбора продуктов нуждающимся и малоимущим. Он находится за прикассовой зоной супермаркета «Лента» на Заневском проспекте, 71. Боксы также установлены на Индустриальной проезде, 27 и Ленинском проспекте, д. 82, к. 1.