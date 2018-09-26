Ксения Собчак хочет принять участие в выборах губернатора Петербурга
Журналист и политик Ксения Собчак не исключила возможности участия в выборах губернатора Петербурга. Собчак, которая также является членом федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) заявила, что ее участие будет зависеть от партийных договоренностей, пишет «Коммерсант».
Напомним, 23 августа Ксения Собчак приехала в Петербург на встречу с активистами, журналистами и сторонниками «Партии Перемен». Телеведущая и политик представила проект «Объединенные демократы», в рамках которого предложила всем демократическим активистам поддержку в участии в сентябрьских выборах 2019 года. Помимо этого ей задали вопрос о второй беременности, слухи о которой в последнее время просочились в СМИ.
Ранее телеведущая участвовала в выборах президента в 2018 году. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак на выборах президента России в Петербурге набрала больше голосов, чем лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
15 мая в российском павильоне в Каннах Собчак представила документальную картину об отце и первом мэре Петербурга Анатолие Собчаке. Картина состоит из нескольких интервью, в том числе с президентом Владимиром Путиным, премьером Медведевым и главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Режиссером стала Вера Кричевская, которая ранее сняла фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек».
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