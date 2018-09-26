Ксения Собчак хочет принять участие в выборах губернатора Петербурга

Ранее телеведущая участвовала в выборах президента в 2018 году. Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак на выборах президента России в Петербурге набрала больше голосов, чем лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

15 мая в российском павильоне в Каннах Собчак представила документальную картину об отце и первом мэре Петербурга Анатолие Собчаке. Картина состоит из нескольких интервью, в том числе с президентом Владимиром Путиным, премьером Медведевым и главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Режиссером стала Вера Кричевская, которая ранее сняла фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек».