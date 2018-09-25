Как после 20 лет работы в уголовном розыске стать священником и открыть центры реабилитации наркозависимых

Работа в уголовном розыске

До 1990-х у меня не было никакого отношения к наркозависимым: я был наивным гражданином СССР и думал, что наркомании нет. Хотя и работал старшим уполномоченным уголовного розыска, меня эта проблема не касалась. В конце 1980-х годов начались задержания наркокурьеров, но они были единичными. Уже после 1991 года наркотики хлынули к нам вместе с пепси-колой, и целое поколение молодежи попало в эту субкультуру – они пробовали, чтобы изменить сознание, вроде как пива выпить, а потом теряли здоровье и близких, становились рабами.

Будучи верующим, даже в наркозависимом я всегда отделял человека от преступления. Кем бы он ни был, если ему холодно, дам, чем согреться, если он голоден, накормлю. И говорить со всеми нужно, как с людьми. Тогда моим делом было не посадить поскорее в тюрьму, а собрать доказательства виновности или невиновности и передать дело дальше. Я был романтиком, пошел в милицию, чтобы помогать людям.

Путь из милиции в церковь

26 лет назад стало понятно: чтобы избавиться от сорняков, нужно обрывать и вершки, и корешки. Первое – важное дело, но и вторым тоже нужно заниматься. Поэтому было решено взять на себя корешки. От сердца человека исходит все: и любовь, и злость. Мы же хотим, чтобы мир изменился – а всех не пересажаешь. Люди, заблуждаясь, будут снова и снова совершать противоправные поступки. Поэтому я решил, что в тот момент особенно – а тогда церкви только дали свободу – мое место там, где работают с душой.

Решение уволиться не было импульсивным, оно созревало долго. Мне тогда предложили более высокую должность, я засомневался – привлекал и карьерный рост, и возможность передать дальше накопленный опыт. Подумал, что напишу митрополиту, и если он не ответит, останусь служить. До этого у меня были только эпизодические контакты с церковью. Через месяц после отправки прошения митрополит дал мне благословение, и я, еще без сана, уехал помогать в монастырь – это был 1992 год.