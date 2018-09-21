Петербургские депутаты решили наказывать за приставания к пассажирам в метро

Петербургские предлагают запретить приставать к пассажирам в метро с предложениями купли-продажи, гадания и с попрошайничеством. Соответствующие поправки хотят внести в законопроект, который изначально предлагал штрафовать за оставленные в подземке вещи.

Предполагается, что за приставание к гражданам будут штрафовать на пять тысяч рублей, пишет "Фонтанка". Законодатели также отметили, что сейчас незаконная коммерческая деятельность и попрошайничество в метро также запрещены, но фактически этот запрет не имеет под собой законную почву.

Напомним, в марте депутаты ЗакС предложили штрафовать людей, которые забывают свои вещи на станциях метро. Авторы инициативы отметили, что рассеянность пассажиров приводит к закрытию станций на проверку. К депутатам поступают жалобы из-за закрытия метро - например, из-за закрытия станций часто на лекции опаздывают студенты и их за это могут отчислить.