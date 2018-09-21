Тонкости сотрудничества крупного бизнеса со звездами и другие важные вопросы «Атлантов»

26 сентября, в первый день форума, с 15:15 по 16:15 состоится дискуссия «Люди и бренды. Секреты успешных бренд-амбассадорств», организованная коммуникационным агентством Main PR. В дискуссии примут участие: олимпийская чемпионка, телеведущая, модель и успешная бизнес-леди Ляйсан Утяшева, журналист, телеведущая, основательница Arctic Explorer Ксения Чилингарова; музыкант, композитор, продюсер, лидер Therr Maitz Антон Беляев; теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев; начальник управления маркетинга корпоративного бизнеса и Альфа Private Яна Баташева. Модератор ─ управляющий партнер коммуникационного агентства Main PR Егор Ходасевич.

Участники дискуссии обсудят удачные и неудачные примеры сотрудничества крупных брендов со звездами, ценообразование и формирование «спроса» на российских звезд, подходы к созданию органичного контента.

У каждого участника форума будет возможность обратиться непосредственно к лидерам мнений и узнать секреты их успеха в творчестве и в бизнесе. Многие знаменитости и блогеры уже сегодня опережают СМИ по таким показателям как охват, вовлеченность и уровень доверия аудитории. В рамках дискуссии можно будет узнать, как правильно выстраивать отношения с такими новыми медиа и какие тонкости работы существуют.