ЗакС ужесточит наказание для вандалов после инцидента с барбекю на Медном всаднике

Петербургский ЗакС разработал законопроект, ужесточающий наказание для вандалов, передает 78.ru. Поводом для этого послужил случай с компанией молодых людей, которые пытались пожарить шашлыки на Медном всаднике. В итоге им выписали штраф в 500 рублей.

Согласно тексту закона, за «мелкое хулиганство» с нецензурными выражениями и порчей чужого имущества будут штрафовать на сумму до 2 тысяч рублей. Если в инциденте задействованы памятники истории и культуры, то штраф вырастет до 10 тысяч рублей.

Помимо этого нарушителям грозят обязательные работы сроком до 40 часов или административный арест до 15 суток. При неповиновении сотрудникам полиции штраф вырастет до 20 тысяч рублей.

Напомним, 12 августа группа молодых людей забралась на памятник Петру I и, по словам очевидцев, пыталась установить на нем мангал.

Фото: Александра Бенцман