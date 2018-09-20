Госдума ввела уголовные наказания за отказ удалять ложную информацию

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Они устанавливают наказания за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию по решению суда.

Штраф для граждан составит до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, а для компаний — до 200 тыс. рублей. В случае повторного неисполнения решения суда гражданину грозит до 10 суток ареста или до 120 часов обязательных работ, должностному лицу — до 15 суток ареста или до 200 часов работ, а организации — штраф до 200 тыс. рублей.

Если решение суда об удалении или опровержении недостоверной информации не будет выполнено в течение года после принятия административных дел, то в силу будет вступать статья 315 УК РФ об уголовной ответственности нарушителя. Статья предусматривает для граждан штрафы до 50 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до года, арест на срок до 3 месяцев или лишение свободы на срок до года.

По материалам «ДП»