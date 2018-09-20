Верховный суд РФ отказался считать лайки и репосты основанием для обвинения в экстремизме

Публикация экстремистских материалов в соцсетях не считается преступлением, если они не несут опасности обществу. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суд, сообщает РИА Новости.

Председатель уголовной коллегии и зампредседатель ВС Владимир Давыдов после заседания заявил, что сам по себе факт такой публикации не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела.

Исходя из постановления Верховного суда, определить наличие умысла автора в возбуждении ненависти можно с помощи проверки контекта поста, а также комментария репостнувшего, количества аудитории записи и ее просмотров, а также прочих данных на странице в соцсети. Помимо этого должны учитываться такие факторы, как участие автора в экстремистских организациях и опыт административной и уголовной ответственности.

Ранее Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил проект закона, который исключал уголовную ответственность за репосты в интернете. Напомним, в конце августа «ВКонтакте» добавила настройки повышенной приватности: теперь пользователи могут закрыть свою страницу от всех, кто не находится в друзьях. Компания сдержала обещание, которое дала после серии уголовных дел за репосты в соцсети.