Власти Петербурга поддержали сохранение пенсионных льгот

Петербургский ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о сохранении пенсионных льгот для мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет: это налоговые льготы, льготы на проезд в общественном транспорте и скидки при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Законопроект, представленный спикером городского парламента Вячеславом Макаровым, поддержали 46 депутатов из 50.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Изначально планировалось, что возраст выхода на пенсию поднимут для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63-х. Позже президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором заявил, что решил смягчить действие реформы - глава государства повысил пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин на пять лет, а не на пять и восемь, как было предложено в законопроекте правительства РФ. 18 июля в Петербурге на Малой Садовой прошел несанкционированный митинг против пенсионной реформы. На акцию собрались около 150 человек. Полиция задержала около десятка участников.

7 сентября активисты движения «Весна» провели в центре Петербурга акцию против повышения пенсионного возраста, в рамках которой провезли по Малой Конюшенной и Невскому тележку, в которой сидел человек в маске Путина. Повозку запрягли людьми предпенсионного возраста, которые надели таблички с надписями "До пенсии не дотянем".