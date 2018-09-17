Петербургский художник Владимир Абих провел в Австрии перфоманс, притворившись известным писателем

Петербургский художник Владимир Абих провел в Зальцбурге перфоманс, в рамках которого он притворился известным писателем. Как написал Абих на своей странице "Вконтакте", он произвел "интервенцию в букинистический магазин". Акцию назвали Еsse quam videri («Быть, а не казаться» — выражение из трактата Цицерона).

Своим перфомансом Абих решил обратить внимание на то, что в современном мире люди запоминают только названия книг и имена авторов, не читая их. Он поставил в витрину магазина «свои» книги: обложки изданий с кричащими названиями.