Петербургский художник Владимир Абих провел в Австрии перфоманс, притворившись известным писателем
Петербургский художник Владимир Абих провел в Зальцбурге перфоманс, в рамках которого он притворился известным писателем. Как написал Абих на своей странице "Вконтакте", он произвел "интервенцию в букинистический магазин". Акцию назвали Еsse quam videri («Быть, а не казаться» — выражение из трактата Цицерона).
Своим перфомансом Абих решил обратить внимание на то, что в современном мире люди запоминают только названия книг и имена авторов, не читая их. Он поставил в витрину магазина «свои» книги: обложки изданий с кричащими названиями.
«В XXI веке происходит сверхскоростная передача информации, при этом количество поступающих данных обратно пропорционально их объему, — объяснил Абих концепцию своей акции. — Большие нарративы, такие как литература, уступают место ежесекундным обновлениям ленты новостей. Объем воспринимаемой информации уменьшается до заголовка и иллюстрирующей его картинки. Взгляд становится скользящим, а знание поверхностным, ведь любой пробел может быть быстро компенсирован первым абзацем "Википедии". Неудивительно, что зачастую мы знаем названия книг и имена авторов, не читая их. Мы слышали про многих художников, но не знакомы с их произведениями»
Среди «изданий» — «18 шагов к успеху. Мотивация на каждый день», «Кто способен мечтать — навсегда останется молодым», «Наши фото станут старыми», «Все про «лайки», «Искусство интервенции», «Легенды стрит-арта». «Книги» петербуржца остались в продаже: владелец магазина охотно пошел навстречу художнику и его эксперименту.
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