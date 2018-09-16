ВЦИОМ: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил жителей России и выяснил, какие меры по борьбе с алкоголизмом им нравятся больше всего.

Выяснилось, что 58 % россиян поддерживают запрет на продажу алкоголя до 21 года. 54 % выступают за пропаганду здорового образа жизни, 49 % - за запрет рекламы спиртного, 44 % - за восстановление вытрезвителей и 38 % - за принудительное лечение зависимых людей.

Некоторые граждане настроены более радикально - 12 % поддерживает тотальный сухой закон.

Почти 41 % россиян уверен, что законодательство не принимает достаточно мер по борьбе с алкоголизмом.

В мае ВЦИОМ выяснил, что жители РФ считают алкоголизм и наркоманию у взрослых одними из главных проблем, препятствующих счастливому развитию детей.