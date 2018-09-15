Петербургская учительница назвала детей убогими и бедными

В самом начале учебного года в школе общеобразовательной школы №695 «Радуга» в Пушкине случился скандал - учительница назвала детей убогими, тупыми и бедными «во всех отношениях». Неприятный инцидент попал на видео.

«Когда-нибудь дисциплина будет в наших бедняцких школах или нет?! Потому что убогие приходят! Не понимают своим узким умишком для чего ходят! Убогие! В бедняцких школах для бедняков! Бедные во всех отношениях! Что, тупые совсем, навсегда?», — обращается учительница к шестиклассникам.