Петербургская учительница назвала детей убогими и бедными
В самом начале учебного года в школе общеобразовательной школы №695 «Радуга» в Пушкине случился скандал - учительница назвала детей убогими, тупыми и бедными «во всех отношениях». Неприятный инцидент попал на видео.
«Когда-нибудь дисциплина будет в наших бедняцких школах или нет?! Потому что убогие приходят! Не понимают своим узким умишком для чего ходят! Убогие! В бедняцких школах для бедняков! Бедные во всех отношениях! Что, тупые совсем, навсегда?», — обращается учительница к шестиклассникам.
«Бывают учителя и похуже, чем эта милая, пока не заговорит, дама. Но детей-то жалко. Кто-нибудь знает, что в таких случаях делать? Жалобы родители уже писали — ни к чему не привело», — написала женщина, которая опубликовала запись.
Некоторые пользователи соцсетей отметили, что дети своим поведением могли довести педагога до таких слов. Другие пишут, что подобные высказывания в отношении учеников недопустимы и оправдывать учительницу нельзя.
По сообщениям СМИ, отдел образования местной администрации уже провел совещание по данному инциденту. Директор школы прокомментировать ситуацию не может, так как пока что ее нет на рабочем месте.
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