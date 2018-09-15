Монеточка пришла на «Поле чудес» и поцеловалась с Якубовичем

Певица Монеточка стала участницей шоу «Поле чудес». Она представилась Елизаветой Андреевной, подчеркнув, что пришла на передачу как обычная участница, а не как артистка.

Монеточка подарила Леониду Якубовичу куклы в виде него и себя, назвав их куклами вуду. Затем она спела песню «Нет монет» с альбома «Раскраски для взрослых», передала привет своей бабушке Вере, а затем получила поцелуй от ведущего.

Певица отгадала слово «паршивый» и прошла в финал шоу. Но там она не смогла ответить на вопрос о том, от чего спасалась Мария Антуанетта, когда на ночь закрывала свою высокую прическу металлической сеткой. Правильный ответ — «мышь».

В качестве утешительного призы Монеточка унесла домой мультиварку.

После выпуска передачи певица выложила в своей официальной группе «ВКонтакте» фото на фоне Якубовича с подписью «Шалость удалась».