Монеточка пришла на «Поле чудес» и поцеловалась с Якубовичем
Певица Монеточка стала участницей шоу «Поле чудес». Она представилась Елизаветой Андреевной, подчеркнув, что пришла на передачу как обычная участница, а не как артистка.
Монеточка подарила Леониду Якубовичу куклы в виде него и себя, назвав их куклами вуду. Затем она спела песню «Нет монет» с альбома «Раскраски для взрослых», передала привет своей бабушке Вере, а затем получила поцелуй от ведущего.
Певица отгадала слово «паршивый» и прошла в финал шоу. Но там она не смогла ответить на вопрос о том, от чего спасалась Мария Антуанетта, когда на ночь закрывала свою высокую прическу металлической сеткой. Правильный ответ — «мышь».
В качестве утешительного призы Монеточка унесла домой мультиварку.
После выпуска передачи певица выложила в своей официальной группе «ВКонтакте» фото на фоне Якубовича с подписью «Шалость удалась».
Подписчики поблагодарили Лизу за выпуск и похвалили за то, что она порадовала свою бабушку.
Монеточка стала героиней обложки сентябрьского номера журнала «Собака.ru». Для нее это первая обложка в русском глянце и дебют в образе народной артистки: певице создали образ из пальто и платья Balenciaga, кепки Heron Preston, ботфортов Gianvito Rossi (все - ДЛТ) и павлопосадского платка.
Смотрите также: клип Монеточки на песню «90-е» по мотивам фильма «Брат».
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