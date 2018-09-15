Участников флешмобов заставят соблюдать закон о массовых мероприятиях

Организаторов и участников флешмобов в Петербурге хотят обязать соблюдать закон о проведении массовых мероприятий. Инициативу озвучил глава городского комитета по законодательству Денис Четырбок, пишет канал «78».

Поправки в закон разработает специальная рабочая группа. В нее войдут депутаты, представители комитета по культуре, сотрудники прокуратуры и юридического комитета администрации губернатора.

«Правовая природа флешмобов неизвестна. Нужно определяться, куда их относить, и какие критерии должны применяться для того, чтобы отнести то или иное мероприятие к флешмобам», — говорит Четырбок.

Также законодатели определят порядок проведения культурных и спортивных массовых мероприятий. Депутаты отметили, свадеб и дней рождений они касаться не будут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Петербурге хотят запретить концерты уличных музыкантов. Однако эту информацию в парламенте не подтвердили.