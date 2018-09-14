Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 7,25% до 7,5%. Повышение произошло впервые с 2014 года. Информация об этом появилась на сайте ЦБ.

С учетом изменений в ключевой ставке и решения о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в стране на уровне 5–5,5%.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю. Резкое изменение ключевой ставки, по мнению экономистов, свидетельствует о кризисе в экономике. Нормальным шагом для ее уменьшения или увеличения является 0,25 или 0,5 процентного пункта. Например, в декабре 2014 года, в условиях тяжелого кризиса, ЦБ увеличил ключевую ставку с 10,5% до 17%.

Если рубль быстро ослабляется, а ключевая ставка довольно низкая, то банки могут брать кредиты у ЦБ, переводить их в валюту и получать доход за счет обесценивания рубля. Если процент, под который Центробанк выдает кредиты, слишком высок, то это сказывается на кредитоспособности всего населения страны - банки просто откажутся выдавать кредиты, люди станут меньше покупать или вкладывать в бизнес.