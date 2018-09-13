Госдума отклонила законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, который исключал уголовную ответственность за репосты в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о проекте декриминализации репостов в соцсетях, инициатором которого стали депутаты КПРФ и партии «Родина». В частности. они предлагали перенести состав первой части 282-й статьи УК РФ в Кодекс об административных нарушениях, но оставить в Уголовном кодексе наказание за «возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой». Законопроект не поддержали правительство и Верховный суд. По мнению главы комитета Василия Пискарева, закон прописан неправильно с юридической точки зрения е го необходимо по-другому сформулировать.