Госдума отклонила законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, который исключал уголовную ответственность за репосты в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».
Речь идет о проекте декриминализации репостов в соцсетях, инициатором которого стали депутаты КПРФ и партии «Родина». В частности. они предлагали перенести состав первой части 282-й статьи УК РФ в Кодекс об административных нарушениях, но оставить в Уголовном кодексе наказание за «возбуждение ненависти с применением насилия, использованием служебного положения или организованной группой». Законопроект не поддержали правительство и Верховный суд. По мнению главы комитета Василия Пискарева, закон прописан неправильно с юридической точки зрения е го необходимо по-другому сформулировать.
Напомним, в конце августа «ВКонтакте» добавила настройки повышенной приватности: теперь пользователи могут закрыть свою страницу от всех, кто не находится в друзьях. Компания сдержала обещание, которое дала после серии уголовных дел за репосты в соцсети.
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