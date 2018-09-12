«Кем вы видите себя в 60 лет?»: в петербургском метро повесили плакаты о пенсионной реформе
Активисты Российского социалистического движения расклеили в вагонах петербургского метро плакаты, посвященные пенсионной реформе.
Главными героями плакатов стали работающие пожилые россияне. Активисты поместили на постеры слоганы «Бабушкины блины после пенсионной реформы», «Уступайте места пожилым людям — им еще на ночную смена ехать» и «Кем Вы видите себя в 60 лет?». На одном из баннером - президент Владимир Путин и подпись «Я на пенсию не пойду и вас не отпущу».
7 сентября активисты движения «Весна» провели в центре Петербурга акцию против повышения пенсионного возраста, в рамках которой провезли по Малой Конюшенной и Невскому тележку, в которой сидел человек в маске Путина. Повозку запрягли людьми предпенсионного возраста, которые надели таблички с надписями "До пенсии не дотянем".
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.
18 июля в Петербурге на Малой Садовой прошел несанкционированный митинг против пенсионной реформы. На акцию собрались около 150 человек. Полиция задержала около десятка участников.
29 августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором высказался о повышении пенсионного возраста. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин на пять лет, а не на пять и восемь, как предложено в законопроекте правительства РФ.
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