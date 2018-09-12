В России вырастут цены на рыбу из-за падения курса рубля

В России из-за падения курса рубля могут вырасти цены на рыбу. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал агентству RNS.

По его словам, рыба — экспортно ориентированный товар, а это значит, что при подорожании иностранной валюты, цены в рублях также растут. Напомним, 11 сентября евро превысил отметку в 81 рубль, доллар впервые с марта 2016 года стоит 70.

Тем не менее ранее производители обещали, что тихоокеанский лосось, к которому относятся горбуша, кета, кижуч и нерка, подешевеет из-за рекордного улова в этом году.

Ранее о росте цен на свою продукцию предупредили производители кондитерских изделий и хлеба.

Напомним, падение рубля началось с 8 августа, после того, как стало известно содержание законопроекта об антироссийских санкциях, подготовленного американскими сенаторами. Санкции ввели 9 августа. Ограничения связаны с запретом на поставки в Россию продукции двойного назначения — это товары, которые используются в мирных целях, но при этом могут быть применены при создании оружия массового уничтожения.