Официальный курс евро превысил 81 рубль

Центробанк установил курс евро на среду на уровне в 81,3942 рубля, следует из данных на сайте регулятора. Таким образом, официальный курс евро вырос на 0,7240 рубля.

Курс доллара на среду ЦБ установил на отметке в 69,9744 рубля (плюс 0,1059 рубля по сравнению со значением на 11 сентября).

10 сентября на Московской бирже выше курс доллара поднялся выше 70 рублей — впервые с марта 2016 года. На прошлой неделе курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с апреля. Напомним, падение рубля началось с 8 августа, после того, как стало известно содержание законопроекта об антироссийских санкциях, подготовленного американскими сенаторами. Санкции ввели 9 августа. Ограничения связаны с запретом на поставки в Россию продукции двойного назначения — это товары, которые используются в мирных целях, но при этом могут быть применены при создании оружия массового уничтожения.