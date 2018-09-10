Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия
Кондитерские предприятия предупредили о росте цен на свою продукцию из-за запрета на импорт сухого молока из Белоруссии, сообщает «Коммерсантъ».
Дефицит сухой молочной сыворотки и молока ставит российских производителей в тяжелые условия. По словам исполнительного директора предприятия «Асконда» Вячеслава Лашманкина, собственного сырья хорошего качества не хватает, помимо этого в России цены на сухое молоко на 15−20 %.
С проблемой будет разбираться Минсельхоз, там «ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов».
Ранее о росте цен предупредили производители хлеба. Это связано с прогнозами зерновых компаний и скачком валют.
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