Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия

Кондитерские предприятия предупредили о росте цен на свою продукцию из-за запрета на импорт сухого молока из Белоруссии, сообщает «Коммерсантъ».

Дефицит сухой молочной сыворотки и молока ставит российских производителей в тяжелые условия. По словам исполнительного директора предприятия «Асконда» Вячеслава Лашманкина, собственного сырья хорошего качества не хватает, помимо этого в России цены на сухое молоко на 15−20 %.

С проблемой будет разбираться Минсельхоз, там «ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов».

Ранее о росте цен предупредили производители хлеба. Это связано с прогнозами зерновых компаний и скачком валют.